Oktoobris jõuab ETV ekraanile kauaoodatud seriaal „Pank”, mis käistleb tõsielulisi sündmusi 1990-ndate turbulentses Eestis. Sarja produtsent Paul Aguraiuja avaldas, et kuigi sarja võtted lõppesid juba märtsis, käib siiani intensiivne järelproduktsioon, vahendab Menu.

Kümme episoodi, mis sügisel ETV-s jooksma hakkavad, on aga sarja jaoks ainsad. „Sellise kvaliteediga seriaali tootmine on nii meeletult kallis, et Eestis ei ole selle jaoks kahjuks hetkel kuskil raha,” avadlas Aguraiuja, miks „Pank” vaid ühe hooaja saab.

"Tehke võileivad enne valmis, sest see on nii tempokas minek, et vahepeal ei jõua kööki minna," annab Aguraiuja televaatajatele soovituse.