Teisipäeval avati Telliskivis Juhan Kuusi dokfoto keskuses Itaalia fotodokumentalisti Luca Berti näitus "Silma pilk", mis on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale.

Taanis elav fotograaf Luca Berti keskendub oma loomingus 21. sajandi maastike ja maainimeste jäädvustamisele Põhjamaades ja Balti riikides. Tema kõrgetasemelised mustvalged analoogfotod peegeldavad ka Eesti maaelu kõrvalseisja pilgu läbi. Eesti Vabaõhumuuseumi poolt aastatel 2015–2017 korraldanud pildistamisretkede tulemusena sündis ülevaade "tundmatust" Eestist, igapäevasest külaelust ja maakohtade maastikest. Näituse korraldajad nimetavad sead lausa poeetiliseks jäädvustuseks.

(Arno Saar)

Luca Berti leiab, et olukorras, kus maalt asutakse üha enam linnadesse, lööb kõikuma endisaegne tasakaalustatud suhte inimese ja looduse vahel. "Moodsa aja inimeste eluviisis toimunud suurte muudatuste tõttu peavad paljud maakogukonnad tõsist võitlust püsimajäämise eest – elanike vananemine, tööpuudus ning noorte lahkumine pärsivad inimeste enese- ja kohatunnetust. Minu kui kutselise fotodokumentalisti jaoks on eriti innustav ja tähtis jäädvustada veel toimivaid maakogukondi," rääkis kunstnik.



Luca Berti eripäraks on n-ö vanamoodi pildistamine – töömahukas analoogfotograafia, mille igas lõigus on tunda tegija kohalolekut. Kunstnik kasutab statiivile seatud Linhofi plaatkaamerat ning 10x20 cm negatiiviplaate.

Tõsiste nägudega pildile sätitud portreteeritavad loovad sideme ajaga, mil pilditegemine oli suursündmus. Fotodelt vastu vaatavate inimeste kaudu avaldub inimloomuse püsimine, lihtsate asjade ilu ja kaduvus.

(Arno Saar)

Näitus on avatud Telliskivi loomelinnakus iga päev kell 12.00–19.00 ning jääb avatuks kuni 4. novembrini 2018.