Viisteist korda pressinõukogusse kaevatud Katrin Lust tunnistab, et iga loo taga on kellegi huvid, kuid mõjuvõimu ta ei müü.

"Ma olen ainult inimene ja ma ei tee neid lugusid selleks, et kedagi kottida, vaid sellepärast, et olen Eesti patrioot. Elame fantastilisel ajal, kui saame ajakirjanikena midagi muuta! "Kuuuurija" saateid võib nimetada totakateks või nõmedateks, aga ma olen suutnud midagi muuta. Ants Nõmper ütles, et mu vaenlased pole pätid ja kaabakad, keda ma taga ajan, vaid mu konkurendid," räägib Lust.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.