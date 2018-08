Puerto Rico ametnikud teatasid teisipäeval, et 2017. aasta septembris riiki laastanud orkaan Maria ohvrite ametlikuks arvuks on nüüd 2 975..

Kuberner Ricardo Rossello sõnul saadi eelpool nimetatud number pika ning sõltumatu uurimise tulemusel, vahendab BBC. Rossello rõhutas, et arv on jätkuvalt hinnanguline, kuid sel on siiski faktiline alus.

Kuni käesolevani oli hukkunute ametlik arv 64, kuid mõnede vaatlejate arvates võib see olla koguni 4 600. Ametliku hukkunute arvu moodustavad vaid need, kes jäid rusude alla, uppusid või said hukka mõnel muul viisil. Loendatud pole neid, kes surid hilisema kehva tervishoiuteenuse tõttu.

Puerto Rico kuberner Ricardo Rossello (AP/Scanpix)

Puerto Ricol on tänaseni raskusi Maria poolt tekitatud kahjude taastamisega, mistõttu on USA kongressilt palutud rahalist abi 139 miljardi dollari väärtuses. Valge Maja avalduses kinnitati, et nad toetavad kohalike võimude jõupingutusi tormikahjustustega tegelemisel.

Orkaan Maria oli võimsaim orkaan, mida piirkonnas viimase 90 aasta jooksul nähtud.