Lennukis teatab stjuardess: "Daamid ja härrad! Me lendame praegu 5000 meetri kõrgusel."

Selle peale tuleb tema juurde üks reisija ja ütleb: "Tehke palun uks lahti, ma lähen siin maha."

Ähmi täis stjuardess jookseb pilootide juurde: "Tulge appi, mul on salongis üks reisija, kes tahab lennukist väljuda!"

"Aa, kas ta on punases jopes?" küsib üks piloot.

"Jaa, ja sinise soniga."

"Siis on selge! Tee uks lahti, see mees läheb alati siin maha!"