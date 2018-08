Ariana Grande värskel kihlatul Peter Davidsonil on seljataga elupõline võitus vaimuhaiguse ja enesehävitustungiga. 24aastane koomik tunnistas ajakirjale Variety, et on 9. eluaastast peale psühhiaatrihaiglate vahet saalinud.

Seitsmeaastaselt jäi Pete ilma oma isast, kes Staten Islandi tuletõrjujana sai hukka 11. septembri terrorirünnakus.

"Kui olin neljandas või viiendas klassis, üritasin end basseini uputada," rääkis sketšišõust "Saturday Night Live" tuntud Davidson, kes kihlus tänavu suvel üürikese tutvuse järel poptäht Ariana Grandega. "Üritasin oma pead basseini sügavas otsas redeli vahele toppida, et ma ei saaks pinnale tõusta."

Mullu tunnistas aastaid depressiooni ja ärevusega võidelnud Davidson, et tal on diagnoositud piirialast tüüpi isiksusehäire. Noormees oli detsembris 2016 vaimsete häirete vastu abi otsinud, arvates, et need on põhjustatud tihedast marihuaanapruukimisest.

Veel kannatab Grande kihlatu Crohni tõve all.