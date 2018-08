Suured ülemused Taanis teadsid, et pangas on asjad nässus, kuid neid huvitas rohkem kasum. Osa mustast rahast jõudis Eesti ettevõtlusesse. Uurimist juhib prokurör, kes aitas vangi panna Assar Pauluse.

Riigiprokurör Marek Vahing ütleb, et on Danske Bankis toimunul silma peal hoidnud juba aasta aega. Mullu juulist tegeleb ta rahvusvaheliste majandusjugeolekut puudutavate kuritegudega ning on riigiprokuratuuri kontaktisikuks finantsinspektsioonis.

