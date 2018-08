7 fotot

KALURI SARA TAGA: Lohusuus, kiviviske kaugusel kirikust, on end sisse sättinud just sellise nimega pop-up-restoran. Venepärased kapsapirukad, krõmpsud kurgid, kalasupp, sibulasupp, Arhangelski kalakotletid... „Kalakotlettide retsept on väga vana,“ kõneleb restorani kapten Mari Oolberg (paremal). (Aldo Luud)