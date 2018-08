Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi 41. saate salvestuse kohaks on püha Iru Linnamägi ja külalisteks Marek Laimets ja Errol Vares ning me räägime Kalevipoegade legendidest ja teekondadest nii siin, kui sealpool piiri. Kultuuritöötajaks õppinud ja koos Eesti popansamblitega maailmas rännates inimesi tundma õppinud väega loodusmees Errol Vares on meil varemgi külas käinud. Täna õpetab mees ka teisi loodust tunnetama ja viib meid koos sõber Marek Laimetsaga Kalevipoegade radadele.

Kuigi Errol Vares õpetab, et elada tuleks olevikus ehk praeguses hetkes, on ikkagi aeg-ajalt vaja minna tagasi minevikku, et mõista praeguse hetke kujunemisloo kõiki seoseid. Erroli nooruses mängisid näiteks üsna olulist rolli indiaanifilmid, mille peaosas tegi kaasa kuulus Jugoslaavia näitleja Gojko Mitić. Peamiselt Saksa DV indiaanifilmides mängiv kangelane oli paljude Eesti poiste iidol ega jätnud külmaks ka Errolit. “Mind kõnetasid need filmid peamiselt õigluse ja autunde võtmes. Me käisime kodu lähedal paekallastel, mis meie jaoks olid kanjonid, indiaanlasi mängimas. Selles oli nii skautlust, loodusilu kui ka põnevust,” pajatab mees.

Marek Laimets teab aga Maarjamaal selliseid paiku, kuhu on vaid mõni üksik eestlane eksinud. Osa selliseid salapaiku on inimese jaoks iseäraliku väega, mis ehk vähese külastatavuse tõttu on tajutavalt tugev. „Matkal sellisesse paika kohtud iseendaga, võid end rohkem tundma õppida kui mõnikord poole elu jooksul,” ütleb Marek. Juba aastaid on Marek korraldanud ka teistele matku väega paikadesse. „Ega igaüks olegi valmis siledalt teelt märjale rabarajale pöörama. Neile, kes minuga kaasa tulla tahavad, olen mõista andnud, et nad peavad ka väikse lõivuga arvestama, aga see, mida nad raja lõpus kogevad, võib nende maailmanägemust palju muuta,” kirjeldab ta. „Muidugi, meeled peavad olema avatud. Eks ma räägin neile ka asjakohast juttu,” sõnab ta. „Räägin inimestele muinasajast. Räägin, et loodus, muinasaeg, mütoloogia, esivanemate pärand, rahvatraditsioonid on võtmed, mis toovad meid lähemale nii loodusele kui ka ürgsusele ja muinasaja pärandile. Tänapäev enam ei toida meie vaimu. Pöördumine looduse ning minevikupärandi poole aitab nii meie kehal kui vaimul erksana püsida." ANU SAAGIM, ERROL VARES, SIRJE PRESNAL, MAREK LAIMETS; "Puuduta mind!" (Jörgen Norkroos) Seekordses "Puuduta mind!" saates räägivad Marek ja Errol Kalevipoegade legendidest ja nende matkaradadest. Saate teeb eriliseks ka tõik, et viime selle läbi ühes pühamas paigas, mis asub Tallinna kesklinnast kiviviske kaugusel.