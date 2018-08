Politseinikud pidasid ta kuriteos kahtlustatavana kinni ja viisid jaoskonda.

„Anname endast parima, et teha selgeks, milline oli õnnetuse põhjustanud sõidukijuhi valitud kiirus ja tema meeleseisund, taasluua see olukord, miks liiklusõnnetus juhtus ja viia siis süüdlane prokuratuuri abiga kohtu ette,“ selgitas Põhja prefektuuri välijuht Mihkel-Jaagup Laats.

„Olenemata sellest, milline saab olema kriminaalmenetluse tulem ja kui range saab olema kohtuotsus, on karm tõsiasi see, et hukkunud ja süüta inimest ei too enam miski tagasi. Sellest on väga kahju, avaldame naise lähedastele sügavat kaastunnet,“ sõnas Laats.