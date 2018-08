Tallinna südalinnas Kalevi ujula ja Vene kultuurikeskuse naabruses asuvas Kanuti aias tegutseb noorejõuk, kes on seotud mitmete vägivallajuhtumite, peksmiste ja röövimistega. Noored ise aga leiavad, et jutt toimuva üle on liialdatud.

Millest aga säärased tülid tekivad, mis lõppevad tihtipeale veriste nukkide, kulmude ja huultega? "Siin on nii, et kui kamp on koos ja keegi läheb kasvõi ülele midagi ütlema, siis saab ta täiega lõuga," põhjendab ta ning ütleb, et säärased "arvete klaarimised" on Kanuti aiast siiski harvad juhud. Kui mitte üksikud.

Pruugid suud ja saad kulmu rulli

"Kanutis on üldse nii, et eestlased on ühes kohas ja venelased teises, kuid üle Tallinna on erinevad kambad koos. Nad lihtsalt ei tee selliseid asju nagu siin Kanutis tehakse. Et kui keegi midagi ütleb, siis igal pool kohe ei anta lõuga. Siin aga kui lähed ja ütled midagi, saad kohe lõuga," selgitab ta.

Samuti ütleb ta, et esmaspäevane Eesti Päevalehe artikkel Kanuti aias toimuvast ei pea paika. "Kõik nägid seda uudist, et Keron on kamba liidrer aga meil ei olegi kamba liidrit," ütleb ta. "Siin on lihtsalt kõik kes tahavad olla ja tulla. Ja senikaua võivad kõik need siin olla, kes oskvad käituda ja ei hakka teistele pinda käima. Ilma põhjuseta ei lööda kedagi ja endast nooremaid ei lööda ka kunagi. Ja Kanuti inimestel on ka reegel, et kui inimene on maas, siis teda enam ei lööda."

Lisaks ütleb ta, justkui väide, et Keron tulistab valimatult Airsofti relvast inimesi, nagu Päevalehest võis lugeda, ei pea paika. "See on hoopis ühel teisel vennal ja pealegi, kui lastakse, siis nii, et inimene on ise sellega nõus. Keroni käes ei ole see relv kunagi minu nähes olnud," vannub ta. "Ja Keron on üldse kogu selle asjaga suht vähe seotud."

Kaklusteks mitmeid põhjuseid

Noortekampadel on ka kombeks filmida endi kakluseid. Miks? "Öeldakse, kas sa filmid kaasa või saad lõuga. Tavaliselt öeldakse midagi sellist," selgitab ta ning meenutab viimast tüdrukute vahelist kaklust, mis samuti jäi videolindile ning postitati sotsiaalmeedia võrgustikku Instagram.

"See oli puu otsast filmitud ja pandi Instagrammi üles. Artiklis räägiti jälle, et täide pärast sai see kaklus alguse aga see on häma! See ei olnud täide pärast! Nimelt üks tüdruk kutsus teist tüdrukut litsiks ja ütles, et tal on Humana riided. No solvas teda igate pidi. Ütles ka, et tema on parem ja hakkas midagi ka kuulsusest rääkima. A la, et tema on linnakas ja siis nii see lõpuks lõppes," teab ta pajatada.

Kui palju noori tavaliselt Kanuti aeda koguneb, ütleb noormees, et võrdlemisi palju. "Praegu on vähe (kella 18 ajal viibis umbes 50 inimest - L.V). Tavaliselt on terve plats siin inimesi täis," räägib ta. "Aga kui kool hakkab, siis tõenäoliselt ei hakka siin enam nii palju inimesi käima."