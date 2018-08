President Kersti Kaljulaid, kes kolis üheksaks päevaks Narva, märkas seal, et kohalike eneseuhkus oma linna üle on kasvamas.

"Kui ma olen täna inimeste käest küsinud, kuidas on elu Narvas, siis nad kõik on öelnud, et see on läinud järjest paremaks ja et neile siin meeldib," rääkis Kaljulaid ERRi raadiouudistele.

"Narva inimesed, kes tahavad kasutada seda visiiti selleks, et anda väike müks mingis suunas, mis on neile oluline, siis selleks saab seda visiiti kasutada ja selleks ma siin olengi," kinnitas president. "Aga loomulikult on Narva tulevik Narva inimeste kätes," lisas ta.