Ujumisbasseini koristaja pöördub vene uusrikka poole:

"Lugupeetav, me ei soovi teid enam oma basseinis näha."

"Mis siis nüüd äkki lahti on?" imestab uusrikas.

"Põhjuseks on see, et te pissite basseini."

"Noh, aga minu arust pissivad kõik basseini."

"Seda küll, aga teie olete ainus, kes seda hüppetornist teeb."