Esmaspäeva hilisõhtul helistas mupo korrapidajale nördinud Kalamaja elanik, kes kaebas EKA majast tuleva peolärmi üle. Patrulli saabudes oli väljas tõesti kuulda ülemeelikut hõiklemist ja maja ees tarvitati alkoholi. Küll aga oli lõpetatud muusika mängimine väliterrassil ning pidu jätkus siseruumides.

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul oli EKA avapidustuste toimumisest ümbruskonna inimesi varem teavitatud.

"Pidu pidi ametlikult kestma kella kuueni hommikul. Me mõistame, et tööinimesed ja lastega pered olid häiritud ja selleks me ka olukorda kontrollima tulime. Teisalt mõistame tegemist on tudengitele oluline sündmusega. Tore, et saavutasime EKA turvameeskonnaga ühise keele ja loodame, et olukord edaspidi sai kontrolli alla. Vähemalt väljakutseid rohkem ei tulnud," rääkis Toompere.

Toompere nentis, et esmaspäevane päev ei olnud ehk kõige parem avapidustuste valik - öörahu argipäevadel algab kell 22.00, nädalavahetusel aga südaööl.

"Meie igatahes soovime EKA-rahvale omalt poolt ilusat õppeaasta algust ning mõnusat olemist uutes ruumides," lisas ta.