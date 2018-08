Hiina suurlinnades, eriti Pekingis, on õhusaaste tõsiseks probleemiks. Hiinas korraldatud uuringust selgub, et saastnud õhk pole mitte ainult halb kopsudele, vaid võib pärssida ka inimese kognitiivseid võimeid, vahendab BBC. Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil on aga üks maailma puhtaima õhuga paiku Eestimaal.

Teadlased usuvad, et saastunud õhu mõju ajule ägeneb mida vanem on inimene, kes seda sisse hingab. Samuti mõjutab saastunud õhk nende sõnul mehi hullemini. Hiina eksperdid leiavad, et nende uuring ei ole tähtis mitte ainult nende omas riigis - ligi 80 protsenti maailma linlastest hingab iga päev sisse õhku, mis on tervisele kahjulik.

Ülemaailmselt sureb saastunud õhust tekkinud tervisekomplikatsioonide tõttu ligi 7 miljonit inimest aastas, mistõttu nimetab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) seda n-ö nähtamatuks tapjaks. Saastunud piirkondades tõuseb haiguste nagu Alzheimeri tõve ja dementsuse risk.