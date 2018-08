Nii Jeemeni valitsusväed, keda toetavad jõukad saudid, kui ka huthi mässulised pole teinud suurt midagi, et vähendada massilist tsiviilohvrite arvu. Jeemenis on sõja jooksul hukkunud tuhandeid inimesi, veelgi rohkem on neid, keda sõda mõjutab nälja, ravimipuuduse ja haiguste levikuga.

ÜRO äsja avaldatud raport kirjeldab, et kolm aastat kestnud Jeemeni kodusõjas pole ei valitsuse koalitsiooniväed ega huthi mässulised süüst puhtad. Mõlemad pommitavad tavaelanike kodusid ja mõlema kontrolli all olevatel aladel kaovad inimesed ootamatult ning jäljetult.

2015. aasta alguses alanud konflikti tagamaad on keerukad. Kui huthi mässulised sundisid riigi presidendi Abdrabbuh Mansour Hadi eksiili, nägid saudid mässuliste taga Iraani mõjuvõimu. Seega on Saudi Araabia Jeemenis toimuvast vägagi huvitatud. Saudi Araabia ja huthide vahel valiku ees seisnud toonane USA president Barack Obama läks loogilisema, kauaaegsema ja tuttava partneri teed ning katkestas sidemed huthidega.

Samuti on saudid vägagi huvitatud võidust ka sümboolses tähenduses. Huthi mässulised peavad vastu väga tagasihoidliku eelarvega, Saudi Araabia kulutab sõjapidamisele Jeemenis kuni 6 miljardit dollarit kuus. Seega ei ole saudide brutaalsus ehk üllatav, kuid nagu ÜRO raport kinnitab, on samasugune jõhker taktika omane ka end ise Jeemeni patriootideks pidavatele huthidele. Selle kõige taustal on aga miljonid nälgivad jeemenlased, hävinenud põllumajandus ja sporaadiline haiglasüsteem. Kui paljud on tegelikult surnud, on olematu statistikakogumise tõttu võimatu täpselt öelda. Kõige rängemalt mõjutab olukord Jeemeni lapsi.