Matemaatika ei ole iial olnud minu lemmikaine. Ma olin selles nii halb, et neljast võisin unistada, kolmgi oli ülearu hea. Paremini sobinuks hindeks miinus viis.

Õppisin kui segane. Istusin pärast tunde ja võtsin lisatundegi, kuid ei jaganud minu pea neid numbreid. Etteruttavalt olgu öeldud – eksami sain tehtud, kuid kartsin kohutavalt.

Selle tunde valguses võiks arvata, et plaksutan käsi haridusministri idee peale lõpueksamid ära kaotada. Seda enam, et minu last ootab kõik alles ees. Aga ei.