Hiljuti maailmarekordi püstitanud slackliner Jaan Roose rääkis "Vikerhommikule", et pärast maailmarekordit proovis ta teha ka ettepoole saltot, mille käigus end vigastas.

"Ma ei tahtnud teist saltot teha. Kui ma olin tagurpidi salto ära teinud, siis mõtlesin, et teen üllatuse. Samas ei olnud ma üldse treeninud. Ma ei tahtnud end vigastada, sest mind ootasid veel pildistamised ja filmimised ning pidin end enne väga turvaliselt tundma," rääkis Jaan.

Enne lindi maha võtmist otsustas mees siiski proovida ka saltot ettepoole teha. "Ma olin seda aastaid harjutanud, aga ei teanud, kuidas see võib kõrgustes välja tulla, sest seal on samuti oht mööda lennata. Esimene katse oli päris hea. Teisel katsel sain jalad peale, aga lendasin mööda, haarasin käega köiest kinni ning nüüd on kogu käsi sinikates, vigane ja ära kraabitud, nahka pole peal."