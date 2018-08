Texase osariigi politsei otsib taga naisterahvast, kes ühel vaiksel tänaval keset ööd mitme maja uksekella lasi ja seejärel kadus. Ükski tänava elanik ei tea, kes see naine olla võis, kirjutab ABC News.

Ühe maja turvakaamerale jäänud naisel on seljas vaid pikk T-särk ning ta kõnnib paljajalu. Tema kätel näivad olevat mingid katkikistud ahelad - võib-olla käerauad? Naine ilmub põõsastest, laseb kella, kuid kaob enne kui ükski unesegane majaelanik jõuab uksele minna.

Politsei käib naabruskonnas nüüd samuti ukselt uksele, et selgitada välja, milliste majade juures naine käinud on ning kas keegi ta ära tunneb. Samuti koguvad nad turvakaamerate salvestusi. Politsei sõnul ei ole nad veel tuvastanud naise sarnasust ühegi teadaolevalt kadunuks kuulutatud inimesega. Tänava elanikel on küsimusi palju. On see naine kusagilt põgenenud, hoidis keegi teda kinni, mis meie vaiksel tänaval küll toimub?

„Mul on 9aastane tütar kodus,“ räägib üks murelik elanik. „See, mis siin naabruses toimub, teeb mind väga murelikuks.“