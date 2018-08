Unustage liiklus-, kodu- või elukindlustus. Maailmas on kindlustusliike, millest te unistanudki pole.

Pigem on tavaline, et esineja või tema mänedžer võtab kindlustuse, mis garanteerib tulu ka siis, kui kontsert peaks ära jääma. Kuid elus võib ette tulla muudki ootamatut. Ja nii kindlustas Dolly Parton oma rinnad – mõlema väärtus on 300 000 dollarit. Rolling Stonesi isake Keith Richardsi kindlustus katab sõrmede kahjustuse. Kui midagi juhtub, peab kindlustusfirma maksma poolteist miljonit dollarit, kirjutab Iltalehti ja portaal wisebread.com lisab, et kui Bruce Springsteen peaks hääle kaotama, on ta kuue miljoni dollari võrra rikkam. Tom Jonesi rinnakarvade väärtus on kindlustuses seitse miljonit dollarit ja isegi väärikad vuntsid maksavad midagi – kriketimängija Merv Hughes kindlustas oma näoehte 370 000 dollariga.

On veel palju haruldasemaid kindlustusvõimalusi. Business Insider kirjutab, et umbes 20 000 inimest on Ühendriikides end kindlustanud selleks mõneti võimatuks puhuks, et nad satuvad tulnukate küüsi. Esimesena pakkus sellist teenust Florida kindlustusfirma St. Lawrence Agency. Tõsi, tema pakutud võimalus pole ehk liiga ahvatlev – kui tulnukad teid röövivad, siis makstakse lähedastele kas või miljon aastat ühe dollari aastas. Kuid rahasaamisvõimalusi on ka siis, kui tulnukad peaksid teid kasutama inimkatsetes ja eemaldavad maksa või neeru. Lihtsam on võtta kindlustus selleks puhuks, et mõni inimene teid pantvangi võtab või Maale langev tehiskaaslasetükk teile pähe kolksatab.

Kristlased teavad, et Jeesuse ema oli neitsi, kui lapse sai. Mõnedki usklikud naised on ennast kindlustanud selleks juhuks, kui nendega peaks sama juhtuma ja lapse kasvatamiseks on tuge vaja. Sarnast kindlustust on kuuldavasti müüdud Inglismaal. Ometi näib, et see kindlustusliik eriti menukaks ei kujune: kuidas tõestada, et lapse isa on Jumal?

Hispaanias on lotomängimine rahvuslik spordiala ja võidudki suured. Sageli mängitakse mitmekesi – isegi terve küla või väiksema ettevõtte kõik töötajad korraga. Selleks haruldaseks juhuks, et ühel ilusal päeval tuleb ülemus tööle ja avastab end tühjas kontoris, kui lotovõitjate seltskond on pidutsemas ja ei kavatse ennast üleüldse enam tööga vaevata, saab firma kindlustuse võtta. Londoni Lloyd's pakub samuti sarnast kindlustust, kuid lahkumisavalduse peavad andma vähemalt pooled töötajad korraga. Firma saab ennast kindlustada ka selleks puhuks, kui minema läheb mõni olulisematest töötajatest, kellest ettevõtte käekäik suurel määral sõltub.