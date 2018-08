Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul ei ole noorte kambad linnas statistilises mõttes midagi uut. „Seda on läbi aastate kahjuks kogu aeg olnud. Seekord on lihtsalt väga lühikese aja jooksul olnud väga palju intsidente, kus kunagised murelapsed on saanud kurjategijateks ja on pannud toime kuritegusid,“ ütleb Jaani.

„Kui me räägime noorte kogunemistest, siis laias laastus on Tallinnas umbes 20 ninameest, kes on eri piirkonnast pärit ja erineva taustaga. Kuus inimest on praegu ka prokuröri taotlusel vahi all,“ selgitab Jaani. „Kui vaatame Harjumaad tervikuna, siis meil on iga ajahetk ligi 300 alaealist, kes on riskitaustaga. Neid on tegelikult väga palju.“