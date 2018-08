Haridus- ja teadusministeeriumi mõte loobuda põhikooli lõpueksamitest, on koolidirektorite poolt saanud üldiselt positiivset tagasisidet. Kõik ei ole aga ühel nõul.

Reaalkooli direktor Ene Saar lõpueksamite kaotamist ei poolda. „Niikaua, kuni me ei tea, mis on see tagasiside, mida riik meilt ootab, ja kas riik on üldse huvitatud teadmisest, mida meie põhikoolides tehakse, on väga keeruline aru saada, miks eksamid praegusel kujul ära kaotatakse? Mis siis selle asemele tuleb?”

„Kui riik on teinud põhikooli hariduse kohustuslikuks, siis milline on riigi teadmine sellest, mida Eesti riigi põhikoolides tehakse, kui mitte ühtegi välishindamise meetodit enam ei ole?” on Saarel ridamisi küsimusi. „On väga suur küsimus, kes otsustab siis selle üle, kas õppekava on täidetud? Kui iga kool ise otsustab, et õppekava on täidetud, siis mis on see Eesti õppekava, mida täita?”