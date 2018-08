Kuigi Haabersti ristmik on kasutuses juba juunist, avasid Tallinna linnaisad liiklussõlme selle täies hiilguses linnarahvale alles täna. Nii edestati ristmiku lõplikku valmimistähtpäeva rohkem kui kuuga.

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles avamisel, et järgmine suur objekt onTallinna väike ringtee. „Kui ka Tallinna väikese ringtee valmis saame, võib öelda, et pealinna liikluskorralduse parandamiseks on palju tehtud ja väga palju muutunud.“

Linnapea tänas kõiki ehitajaid ja Haabersti ristmiku rajamisega tegelnud ametkondi.

Haabersti ristmiku ehitustöödele kulus 20,2 miljonit eurot.

Kuigi ilm õues olemist ei soosi, said nii linnaisad kui ka lihtrahvas paar tundi kestnud üritusel enda keha maitsvate suupistetega kinnitada.