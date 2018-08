KSA Silmakeskus, mille omanik ja juhataja dr Ants Haavel on silma torganud patsientidele jagatud soovitustega loobuda vaktsineerimisest ja piimatoodetest, võttis õiguse soovitada ka skisofreenia all kannatavale patsiendile psühhotroopsetest ravimitest loobumist, kuivõrd psüühikahaigust saavat ravida ka jooga ja mõtteviisi muutusega.

Silmakontrollis käinud noormees sai lisaks ravimite loobumissoovitusele ka 17 linki ebateaduslikele või täiesti asjassepuutumatutele tõlkevideotele ja -raamatutele, näiteks videoloeng "Hämmastavad udarad/Täisväärtuslik elu", kus seitsmenda päeva adventistist ja kreatsionistist zooloog räägib, kuidas enamik inimeste tervisehädadest tuleneb piimajoomisest; mediteerima õpetavate teosele jm, mis nüüdseks on KSA Silmakeskuse poolt ära peidetud.

Haavel ise antud teema kohta ERRile kommentaare ei jaganud.

Dr. Ants Haavel (Robin Roots)

"Terviseamet on saanud kokku kaks avaldust, milles käsitletakse KSA Silmakeskuses jagatud konkreetseid soovitusi, mis pole olnud seotud silmaprobleemiga. Hetkel on meie menetlus veel pooleli ja täpsemat teavet me seetõttu jagada ei saa," teatas terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri nüüd.

