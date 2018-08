Tänase saate külaline Liina Hallik elas kolm aastat Lähis-Ida moslemiriigis Kataris.

Kuigi tavaliselt kujutatakse ette, et mosleminaised on alla surutud ning neil pole mingeid õigusi, siis Liina sõnul koheldakse Kataris naisi kui kuningannasid. Nende eest tuleb hoolitseda ja pakkuda parimat. Kui mees tahab juhtumisi, et tal oleks rohkem naisi, siis tuleb igale abikaasale võimaldada vajalik materiaalne ning pöörata kõigile võrdselt tähelepanu. Kuna naise ülalpidamine on kulukas, ei vasta ka tõele kujutluspildid suurtest haaremitest.

Samuti räägime saates sellest, kuidas kannatada 60 soojakraadi, mil moel saab moslemiriigis alkoholi osta, miks mehed käest kinni hoiavad ning milline on nii patune koht, et isegi Allah ei vaata sinna.

Vestlust juhib Liina Metsküla.

