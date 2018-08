Nõmme kogukonna Facebooki gruppi ilmus teisipäeva lõunal pilt hulkuvast koerast. Arvatakse, et see on haridusministri lemmik, kes on jooksus olnud varemgi.

Koerast postituse teinud kohalik proovis looma kätte saada, kuid see jooksis tema eest ära, üle tee. Küll aga õnnestus tal koer majade juurde tagasi ajada –lootuses, et äkki läheb neljajalgne oma koju tagasi

Kohalikud kirjeldavad postituse all, et seesama koer kuulub Mailis Repsile ning on omapäi ringi jalutanud korduvalt. Teatakse lisada sedagi, et möödunud aastal silkas koer ringi koos teise samale perele kuulunud neljajalgsega. Paraku lõppes see teise lemmiku jaoks kurvalt: koer sai Vabaduse puiesteel surma.



Mailis Repsi sõnul kinnitavad talle kodused, et koer on olnud terve päeva kodus. Ometi kattub fotol olev neljajalgne juunis Nõmmel hulkunud loomaga, kellest kirjutas Õhtuleht siin. Siis kirjeldasid kohalikud, et lemmik on jooksus uskumatult sageli. "Nii paljud on teda endale koju vedanud. Mitte midagi ei muutu," lisati sealsamas. Küsiti, miks lastakse koera üldse järelvalveta välja, kui aed ei pea.