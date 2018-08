Spice Girlsist tuntud Melanie Brown ehk Mel B teatas, et läheb kliinikusse ravima traumajärgset stressihäiret, mis on tekitanud talle seksi- ja alkoholisõltuvuse. Lauljatar ja talendisaate kohtunik tunnistab BBC Newsi teatel, et on ise üritanud hingevalu napsiga tuimestada.

43aastane Mel ütleb oma avalduses, et viimased kuus kuud on tema jaoks olnud ääretult rasked. Brown mattis oma isa ning lahutas seejärel produtsent Stephen Belafontest, kes tema sõnul oli kümne abieluaasta jooksul olnud nii verbaalselt kui ka füüsiliselt vägivaldne.

Kohtuprotsessi käigus levisid jutud, et kolme lapse emal on olnud seksisuhe pere lapsehoidjaga ning et tema ja Belafonte olid vändanud seksivideoid.

"Vahel on mul kõigi oma emotsioonidega raske toime tulla. Kuid probleem pole kunagi olnud seksis või alkoholis - probleem on sügavamal," ütles Mel BBC Newsi teatel. "Keegi ei tunne mind paremini kui ma ise. Aga ma võtsin end käsile. Armastan oma kolme tütart rohkem kui elu ennast."

Meli ema Andrea on kiitnud tütart abi otsimise eest. "Ma tean, millisest põrgust ta on läbi käinud ning millise trauma all ta on kannatanud ja kannatab ikka veel."