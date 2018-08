„Nüüd olemegi eluaeg koos, see on väga hea tunne!” õhkab õnnest „Naabrist parema” võitja Jana Palm, kes sõlmis laupäeval oma kallima Siim-Steniga igavese liidu. Kaks aastat kestnud kihlus sai läbi ja kihlumise teisel aastapäeval sõudis paar lõpuks abieluranda. Uhke pulmapidu peeti maha Harjumaal Rehe küünis. Tolle peopaiga kasuks otsustati viimasel hetkel. Kuigi esimesed ettevalmistused tehti pulmadeks kaks aastat tagasi, jäi peoplaneerimine pikaks ajaks tahaplaanile, sest saates osalemine võttis oma. Lisaks vajas tähelepanu laps, siis uus kodu ja siis vahetas Jana ka töökohta. „Nii et päriselt see kõige suurem planeerimisprotsess oli viimased kolm kuud, ma arvan,” sõnab naine. Imekaunis Jana Palm pulmapäeval (Aiki Võtti) Midagi rasket pulmade planeerimisel polnud. „Pigem lihtsalt see, et oli nii palju pisikesi detaile. Need suured asjad ei olnud üldse keerulised, kuna mul on õnneks varasemast elust nii palju häid kontakte olemas, et kõiki suuremaid asju näiteks bände ja DJsid, neid oli mul väga lihtne valida, sest olid oma tuttavad juba,” meenutab naine planeerimisaega.

Viimasel hetkel muudeti aga pulmapeo asukohta. Kui algselt oli peopaigaks planeeritud Ohukotsu küün Raplamaal, siis kõigest nädal enne pidu plaanid muutusid ja otsustati Rehe küüni kasuks.

Suure peo kättejõudmise hommikul suurt ärevust polnud. „Kusjuures, natukene kindlasti oli, aga kuna me ise kaunistasime küüni hommikul ära, enne kui ennast läksime ilusaks tegema, siis pigem oli lihtsalt selline närv sees, et kas me ikka jõuame kõik valmis. Õnneks ikka jõudsime ja saime tehtud,” meenutab Jana tihedat hommikut. Kui jah-sõnade ütlemine kõrvale jätta, peab naine kõige meeldejäävamaks hetkeks Siimu nägu, kui Jana lavale astus ja laulma hakkas. „Ma mõtlesin, et tahaks teha midagi erilist Siimule. Öelda talle kuidagi teistmoodi kõike seda, mida ma tema vastu tunnen,” selgitab värske abielunaine, miks ta otsustas pulmas laulda. Et tantsimine oleks tema puhul olnud liiga tavaline ja luuletuse lugemine tundus kuiv, otsustas naine kõiki üllatada. „Minu jaoks oli väga meeldejääv Siimu nägu ja emotsioon sel hetkel, kui ma esitasin talle enda kirjutatud laulu, mida ilmselt keegi poleks osanud oodata, sest ma pole kunagi laulnud, ma pole kunagi räppinud ega ühtegi lugu kirjutanud. Ja siis kui ta nägi, et ma hakkasin seda talle laulma! See emotsioon, vot see oli minu jaoks kõige puhtam ja siiram,” meenutab naine päeva kõige erilisemat momenti. Viimane lihv enne abieluranda sõudmist. (Aiki Võtti) Ka Siim üllatas oma abikaasat humoorika etteastega. Nimelt võttis mees pulmaisa ja kõik meessoost pulmakülalised kokku ja mehed tegid ühe ägeda tantsu. „Niiviisi, et kõik naised naersid kõhud kõveras ja see oli ülilahe!” on Jana siiani etteastest joovastatud. Elu ilusama päeva juures ei muudaks Jana midagi. „Ma teeksin kõik täpselt samamoodi. Ma valiksin täpselt samad meeskonn liikmed, abielluksin täpselt sama mehega, kutsuksin täpselt samad külalised. See päev oli tõesti ideaalne, see oli täiuslik,” kõlab rahulolu tema hääles. Janale tundub, et ka pisitütar saab aru, et midagi on teistmoodi. "Ta on selline rõõmupall," iseloomustab naine tüdrukutirtsu. (Aiki Võtti)