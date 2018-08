President Kersti Kaljulaid töötab alates teisipäevast kuni järgmise nädala teise pooleni Narvas. Mis linn see on, kuhu president tööle läks? Küsimusele aitab vastata statistikaamet.

"Narva on küll väga eriline, kuid kõige paremas mõttes tavaline Eesti linn. Siin töötades on võimalik kohtuda paljude toredate inimestega ja kindlasti saab piirkond ka pisut suuremat tähelepanu, mis aitab murda neid stereotüüpe, mis võibolla kellegi peas seoses Narvaga veel on," ütles president Kaljulaid.