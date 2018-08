Varro Vooglaiu sõnul on kristlikus kultuuriruumis aastasadu olnud tavaline seksist hoidumine enne abielu ning tänapäeva inimene otsib naudingutest vääriti tähendust.

Vooglaiu sõnul pole abieluvälisest vahekorrast hoidumises midagi üllatavat ega radikaalset. "Praegusel ajal elame hüperseksualiseeritud kultuuriruumis, kus inimestele on sisendatud, et seksuaalsuhete praktiseerimine on baasvajadus nagu söömine või hingamine," ütleb Vooglaid. "See ei vasta tõele. See on väärastunud elukäsitlus ning me ei tee nii kedagi õnnelikuks."

Kas incel'id ehk sunnitult tsölibaadis elavate inimeste elu on vooruslik? Vooglaiu sõnul pole ka vajaduste rahuldamise asendamine pornograafiaga mõistlik elu mõtestamise viis. "Õnnelikuks see ei tee," ütleb Vooglaid.