Haridus- ja teadusministeerium tahab loobuda põhikooli lõpueksamitest ja tasemetöödest praegusel kujul. Direktorid võtavad idee avasüli vastu.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul asutakse eksamikorralduses kavandama muudatusi, sest eksamiteks õppimisest on olulisem teadmiste, oskuste ja analüüsivõime kujundamine. Eksamimuudatused on kavas ka gümnaasiumi lõpus, et toetada õpilaste sujuvamat liikumist edasisel haridusteel ja anda riigile laiemat tagasisidet õpitulemuste kohta.

"Väga hea uudis! Suhtun väga hästi," rõõmustas Nõmme põhikooli direktor Ardi Paul.

21. Kooli direktor Meelis Kond suhtub ettepanekusse positiivselt. „Ma loodan, et vähemalt koolidele jääb siis võimalus mõõtmise instrumendid – lõputingimused ja koolieksamid – ise sätestada.” Kondi sõnul tuleks ka kaaluda ka gümnaasiumide riigieksamite küsimust. „Peab mõtlema, kas taolisel kujul riigieksamid on gümnaasiumiski mõistlikud. Kui neid on ainult kolmes aines ja teised ained ei oma fookust ega tähelepanu.”

Kauaaegne koolidirektor Lauri Leesi ei soovinud teemat täna kommenteerida, sest kohtub ministriga homme. „Ma ei oska praegu midagi öelda, ma kohtun temaga homme. Üks asi on, mis kirjutatakse ajalehes ja ministeeriumi teadaannetes, aga teine on meie vanad tuttavad omavahel räägime,” ütles Leesi. „Nii palju võib öelda ja see pole mingi saladus, et mina olen jälestanud riigieksameid nende tulekust saadik. Igal aastal, kõik need aastad, olen ma avaldanud artikli, et ma ei armasta riigieksameid. Ma vihkan riigieksameid.”