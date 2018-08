Haridusministeerium tutvustas ideed kaotada ära põhikooli lõpueksamid. Ka varem on ühiskonnas arutletud eksamite kaotamise üle. Idee pooldajad ütlevad, et õpilaste koormus on niigi suur ning eksamid on vaid lisastressiks. Vastased aga ei mõista, miks peaks õpilastele lõputunnistust nõnda lihtsalt kinkima.

