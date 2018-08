Näitlejanna Rose McGowan teatab avalikus kirjas, et katkestab sõprussuhted oma senise lähedase sõbranna ja võitluskaaslase Asia Argentoga. McGowan tunnistab, et just tema enese uus kallim oli see isik, kellele Argento möönis seksimist 17aastase noorukiga. Argento ja McGowan olid seni tuntud lähedaste võitluskaaslastena: mõlemad süüdistavad filmimogul Harvey Weinsteini seksuaalkuritegudes. Nüüd, kus Argentot ennast on tabanud seksiskandaal, ütleb McGowan sõprussuhtest lahti. Itaalia näitlejanna on kategooriliselt eitanud süüdistust, nagu oleks ta mõni aasta tagasi astunud seksuaalvahekorda toona 17aastase Jimmy Bennettiga. Ta möönab siiski ligi 400 000 dollari suuruse vaikimisraha maksmist Bennettile. Seda teinud siiski hoopis Argento toonane kallim, kokandusguru Anthony Bourdain, kes ei saa süüdistusi kommenteerida, sest läks juunis vabasurma.

Kuid eraviisilises kirjavahetuses ühe teise sõbraga paistis Argento seksuaalvahekorda möönvat. Nüüd seletab Rose McGowan, et kõnealused mobiilisõnumid saatis Argento tema enese uuele kallimale, kõmulisele modellile Rain Dove'ile (all), kes on sündinud naisena, kuid näeb välja nagu mees. View this post on Instagram A post shared by Rain Dove (@raindovemodel) on May 9, 2018 at 9:53am PDT

"Nad ütlesid [McGowan kasutab Rain Dove'i kohta mitmuse asesõna, kuna too ei identifitseeri end ei mehe ega naisena], et olid Asiaga SMSe saatnud ning et Asia oli paljastanud, et ta tõesti magas Jimmy Bennettiga," kirjutab McGowan väljaande Deadline vahendatud avalduses. Rain Dove olnud sõnumitest šokeeritud ning näidanud neid politseile. McGowan avaldab lootust, et Asia võtab süü omaks. "Ole see inimene, kes Harvey oleks sinu meelest pidanud olema," viitab Rose Weinsteinile, kes jätkuvalt eitab süüdistusi kümnete naiste seksuaalses kuritarvitamises. Argento karjäär on saanud seksiskandaalist tugeva tagasilöögi. Äsja sai ta sule sappa Itaalia televõistluselt "X Factor", kus ta tegutses kohtunikuna.