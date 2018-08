Pressikonverentsil andis Mailis Reps ülevaate algava õppeaasta peamistest tegevustest, teemadest ja eesmärkidest. Üks haridusministeeriumi eesmärkidest onmuuta põhikooli lõpetamise tingimusi. Need määratakse ka edaspidi riiklikus õppekavas, aga koolile jääb õigus otsustada, kas õpilane on õppekava läbinud ning saab põhiharidust tõendava tunnistuse. Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd praegusel kujul kaotatakse.

Kooliaasta alguse pressikonverentsil teatas haridusminister Mailis Reps, et põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd tahetakse senisel kujul kaotada. Edaspidi peaks otsustama kool, kas õpilane väärib lõputunnistust või mitte.

Repsi sõnul pole praegune süsteem õpilasesõbralik ehk ei toeta individuaalset suutlikkust, kuna lõpueksam on kõigil ühesugune. Eksamiks vajalike õpikuteadmiste asemel peaksid õpilased aga keskenduma mõistmise ja analüüsivõime kujundamisele.

Haridusorganisatsioonide ja huvirühmade esindajad on ühel meelel, et praegusel kujul põhikoolieksamite süsteem ei täida täies mahus sellele seatud eesmärke ja on aeg olukorda muuta. Praegune lõpueksamite süsteem ei toeta õppijakesksuse põhimõtet ning õpilase toetamist vastavalt tema individuaalsele suutlikkusele, sest põhikooli lõpetamiseks tuleb kõigil õpilastel sooritada ühesugune eksam.

See survestab koole keskenduma eelkõige õpilaste eksamiteks ettevalmistamisele, kuid olulisem on teadmiste, oskuste, mõistmise ja

analüüsivõime kujundamine.