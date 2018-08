Sotsiaalmeedias puhkes seepeale pahameeletorm. Mitmed kommentaatorid toonitavad: alles hiljaaegu tõmbas prints William tähelepanu sellele, et metsloomade ja -lindude hulk on maailmas drastiliselt vähenenud.

I just saw that Prince George has been taken to his first grouse shoot, all in the name of ‘Sport’. Such a shame that another innocent child will grow up to believe that killing animals for fun will be the normal thing to do.