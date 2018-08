Viimasel ajal poelettidele tulnud valelihast tooted tekitavad tarbijates päevast päeva segadust. Tuunikalavõileib ja hakkliha ei pruugi olla üldse see, mida enda arvates poest ostad. Üks lugeja kirjutab, et tema ei saa sellistest püüetest üldse aru.

"Olen jupp aega juba omaette imestanud, et miks need, kes lihasöömist brutaalsuseks peavad, oma toitusid nii püüdlikult proovivad maskeerida erinevaks loomse päritoluga toiduks. Pole kuulnud aga, et keegi omnivooridest prooviks praekalast hapukasast teha või jõulukalkunist saada maasikaid. Mis aga puutub taimedesse ja (sellega seotud pseudo)eetikasse, siis pole välistatud, et teaduse arenedes tekivad ühel hetkel ka taimeõiguslased. Nüüdseks on juba teada, et taimne elurikkus on vägagi mitmekesine, taimedel on omad suhtlusviisid ja juurtelt on leitud ka närvirakkudele sarnaseid rakke. Nii et, kes teab, võibolla on toore porgandi söömine sama hirmus, kui oleks elusast kanast tüki hammustamine. Ise vaatan juba ammu pakendeid ja minust jäävad poodi kõik hakklihasegud ja tooted, mis sisaldavad sojajahu (soja on kõike muud kui igas asendis tervislik toit), mille tootmise maad ja aega kuskil avaldatud ei ole, sama lugu kanakondikaapega. Loodus on inimese loonud omnivooriks," kirjutab lugeja

