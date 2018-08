„Me viskasime isekeskis küll nalja, et küll on hästi plaanitud turundus,” naljatleb Owe Petersell Vikerraadio „Vikerhommiku” eetris Taavi Libega oma habeme üle. „No ei olnud, see habemeteema on... aaa-ahh!” on Petersell tegelikkuses habemeteemast väsinud ja just seetõttu ajas ta parra esmaspäevaseks saateks maha. „Ma ei saa aru, kuidas ta nii suureks läinud on, eriti arvestades, et Mihkel Raud on meil olnud habemega saatejuht või Arvo Pärt on habemega mees või kunagi oli Carl Robert Jakobson. See ei ole mingi ilmaime, et inimesel on habe ja see kasvab,” ei saa Petersell siiani aru, miks tema habe on nii palju tähelepanu saanud.

Siiski otsustas mees, et aitab küll, võttis käärid ning lõikas habeme maha. Otsest survet selleks polnud, kuid ta lootis, et sellega teema vaibub. „Mul endal oli lihtsalt see tunne, et nii saab selle teema maha, kui ma habeme maha võtan. Veel ei ole saanud, aga lootus on,” kõlab saatejuhi hääles optimism.

Owe, kes on telehommikut teinud ka kümme aastat tagasi, sõnab, et saate juhtimise juures on kõige raskem hommikul ärgata, kuigi esimesed kaks hommikut on ta ilusti üles saanud. „Võib-olla mingil hetkel tuleb rutiin, aga praegu on lihtsalt uus ärev asi ja sellepärast pole väga hullu.” „See on sisu mõttes tihe saade ja praegu on ka probleem, et pean mõtlema tehnilistele asjadele. Nagu auto juhtimisega või raadiopuldi taga olemisega, pead harjumuse sisse saama,” räägib Petersell, et pole veel lõplikult harjunud, millisesse kaamerasse vaadata ning millist sissejuhatust teha. Intervjuudeks ettevalmistumine ei ole Owe jaoks raske, kuigi tõdeb, et see võtab aega. „Võib ju mõelda, et tegid oma hommikuprogrammi ära nagu raadioski ja terve päev vaba. Tegelikult see nii ei käi, „Terevisiooni” toimetus istub kohe pärast saadet maha ja hakatakse järgmise päeva intervjuusid otsima ja kokku panema. Siis püüad end taustaga kurssi viia, vaatad videod läbi ja nii edasi.”