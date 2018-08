„Me viskasime isekeskis küll nalja, et küll on hästi plaanitud turundus,” naljatleb Owe Petersell Vikerraadio „Vikerhommiku” eetris Taavi Libega oma habeme üle.

„No ei olnud, see habemeteema on... aaa-ahh!” on Petersell tegelikkuses habemeteemast väsinud ja just seetõttu ajas ta parra esmaspäevaseks saateks maha.

„Ma ei saa aru, kuidas ta nii suureks läinud on, eriti arvestades, et Mihkel Raud on meil olnud habemega saatejuht või Arvo Pärt on habemega mees või kunagi oli Carl Robert Jakobson. See ei ole mingi ilmaime, et inimesel on habe ja see kasvab,” ei saa Petersell siiani aru, miks tema habe on nii palju tähelepanu saanud.

Siiski otsustas mees, et aitab küll, võttis käärid ning lõikas habeme maha. Otsest survet selleks polnud, kuid ta lootis, et sellega teema vaibub. „Mul endal oli lihtsalt see tunne, et nii saab selle teema maha, kui ma habeme maha võtan. Veel ei ole saanud, aga lootus on,” kõlab saatejuhi hääles optimism.