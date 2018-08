Õhtulehe toimetusse helistas Narva elanik, kes on pettunud, et president ei leia aega linnaelanikega kohtumiseks.

"Kuulsin hommikul raadiost kava, et kellega ta kohtub. Seal olid ettevõtjad ja muud toredad Ida-Virumaa inimesed. Aga üks asi, mis mind häiris, et ta kohtub nende volikogu inimestega. Nendega, keda kapo korruptsioonis kahtlustab ja kes järjepuhku vahele jäävad!

Kas see pole mitte ebasobiv? President justkui kiidaks need korruptandid heaks, et läheb neile kätt suruma.

Mulle väga meeldib meie presidendiproua, pean temast väga lugu ja saan aru, et tal on tihe programm ning kiire. Kuid kas ta ei leiaks siis volikogu arveltki aega, et kohtuda linnarahvaga? Tahaks talle kas või kaugelt lehvitada!"