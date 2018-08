"Nii kaua kui inimene liiga sageli ennast rahuldab, lähebki kõik allamäge naiste, karjääri ja kõige muu suhtes," avaldab lugeja arvamust incel'ite kohta.



"Lõpuks inimene pole võimelinegi normaalseks seksuaaleluks ja lõpuks enam ei tahagi seda," arvab lugeja.



"Teiseks, millest meil üldse ei räägita, ja mis on samuti meeletult tähtis, on see, et normaalse seksuaalakti korral, mis toimub mehe ja naise vahel, liiguvad suurtes kogustes väga peened energiad. Kui akt ei toimu mehe ja naise vahel, vaid üksinda, siis liigub ühepoolselt suur hulk energiaid, aga vastust ei saabu, mis on sellele indiviidile väga kahjulik ja mõjutab väga negatiivselt tema eluenergiavälja," jääb lugeja eneserahuldamise vastaseks.