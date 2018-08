Ed Sheeran annab mõista, et ta on oma elukaaslasest Cherryst ehk tõepoolest vargsi ausa naise teinud.

27aastane laulja pidi oma kihlatu Cherry Seaborniga tänavu pulmad pidama. Kui väljaanne Access uuris, millal pidu toimub, kehitas Sheeran vaid õlgu. Jäi mulje, et pulmad on juba ära olnud.

View this post on Instagram A post shared by Cherry Seaborn (@cherry.seaborn) on Jan 21, 2018 at 3:25am PST

Küsimuse peale, kuidas ta sellega nii vaikselt hakkama sai, vastas Ed: "No ma ei tee ju tavaliselt nagunii midagi eriti avalikult."

Kuid reporteri pinnimise peale, kas ta on ikka nüüd tõesti abielumees, kehitas laulja taas õlgu. Küll aga ütles Ed, et on väikeste pulmade poolt, sest neil on "kuidagi head vaibid".

"Mulle ei meeldi, kui kõige tähtsamatel hetkedel on suur kari inimesi koos ... Ma pole kunagi tahtnud suure rahvahulgaga pulmi."