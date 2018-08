Elurõõmus ja toimekas vanahärra tõestab kõigiti, et vanus on vaid number passis. Hoogsalt teeb ta oma igapäevaseid võimlemisharjutusi, loeb ilma prillideta, lahendab ristsõnu ja teeb jalutuskäike.

Kui vanaks niiviisi elada võib, et tervisel mitte midagi viga ei ole, ta öelda ei oska. "Äkki 120," aga selle oletuse laidab Leo maha ja ütleb, et elatud on juba küll ja küll. "Natukene on juba ära tüüdanud," ütles ta Pealinnale.

Kuigi Leol ja tema 95-aastasel naisel Stellal käib kodus abiline, kes teeb süüa, toob poest toitu ja naisele apteegist rohtu, tahtvat vanahärra aeg-ajalt ka ise pargipingil istumas ja poes käia.