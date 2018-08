Kevadel lõppenud saates „Naabrist parem” teiseks jäänud saarlaste kärgpere loobub korterist, sest pangalaenu saamine on keeruline. Nüüd otsitakse peretütrele sotsiaalmeedias uut elamispinda.

„Naabrist parema” saates peretütar Hedyle korterit ehitama läinud saarlased loobuvad sellest, sest hoolimata hipsterite Heleni ja Karl-Sandri kingitusest jääb korter kalliks. „Kohe saate alguses ütlesime, et kui võidame, siis ostame korteri ära, kui ei võida, siis ei osta,” selgitab Ardo. Ta ütleb, et kuna hinnasoodustus oli mõeldud ainult võitjale ja teistele seda ette nähtud polnud, siis nad korterit ei osta.

„Hipsterite kingitus ja arendaja pool pakutud soodustus panid uuesti mõtlema, aga pangalaenu saamine on keeruline, sest mina ja Siret elame eraldi ega saa ühist laenu võtta,” valgustab mees tagamaid. Olukorda raskendas ka asjaolu, et mees põeb kroonilist borrelioosi ja pole seetõttu saanud kaks ja pool aastat tööl käia.

Ardo haigusest plaaniti algselt ka saates pikemalt rääkida, kuid sellest mõttest loobuti, et sellele mitte liigselt tähelepanu pöörata. Lisaks taheti televaatajaid võluda enda korteri ja iseendaks olemisega.

Et peretütar Hedy käib Viimsi gümnaasiumis, jääks korteri ka asukoha poolest kaugeks ja nüüd otsitakse uut kohta, kus noor neiu enda sisse seada saaks. „Eelistame seda just Tallinnas, mitte Viimsi vallas põhjusel, et edaspidi kooli kõrvalt talle meediaalast tööd leida,” selgitab Ardo.

Saatest võitsid nad mehe sõnul sellest hoolimata siiski väga palju ja naabrite lahke kingitus raisku ei läinud. „Kinkisime selle neil tagasi ja saame nende juurde sauna minna ning seda veelgi mõnusamaks tuunida,” jääb Ardo rõõmsameelseks.

Eelmisel kolmapäeval jagasid perepead Ardo ja Siret sotsiaalmeedias postitust, milles paluvad abi Hedyle elamispinna leidmisel ja tänavad kõiki neid toetanud inimesi.