Meediat on raputanud viimasel ajal juhtumid, kus vägivaldsed noortekambad ka keset päeva julmalt tänaval teisi inimesi peksavad. Tallinna laste turvakeskuse juhataja Priit Siig rääkis Pealinnale, et eks noortekampu ole kogu aeg olnud, kuid noorte vägivald on tänapäeval paraku tõepoolest kasvav trend.

"Miks selliseid järelvalveta noori on tänaval rohkem? Sest kasvatuse trendid on veidi muutunud," selgitas ta. "Paljudel peredel ei ole aega ega energiat oma järeltulijatega piisavalt tegeleda ja vanematel puudub ka ülevaade, mida nende lapsed väljaspool kooli ja kodu tegeleb. Sageli ei tea vanemad tegelikult, kas noor üldse kooliski käib. Kui noorel pole oma vanematega head läbisaamist ja tal puudub ka piisav tunnustus, otsib ta seda tunnustust ja tähelepanu mujalt."

