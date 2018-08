Korea k-popi viljelev poistebänd BTS lõi videokeskkonnas Youtube seni Taylor Swiftile kuulunud videodebüüdi rekordi, kui nende uue singli "Idol" videot vaadati esimese ööpäevaga üle 45 miljoni korra, vahendab Telegraph.

Eelmine rekord kuulus Taylor Swiftile, kelle lugu "Look What You Made Me Do" sai möödunud aastal ööpäevaga 43,2 miljonit vaatamist.