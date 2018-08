USA ja Mehhiko on saavutanud ühise seisukoha olulistes kaubandusküsimustes, mistõttu võivad jätkuda Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) läbirääkimised pakti kolmanda osapoole Kanadaga, teatas BBC.

Ühendriikide president Donald Trump, kes on olnud senise lepingu suur kriitik, teatas esmaspäeval läbimurdest kõneldes, et USA ja Mehhiko on saavutanud uskumatult hea kokkuleppe. Varem oli Trump korduvalt ähvardanud USA leppest välja viia.

Trump kiitis, et lepe on nii USA kui Mehhiko jaoks tõeliselt hea. „See on kaubanduse jaoks suur päev,“ ütles ta. Veel teatas Trump, et soovib muuta pakti nime ning loobuda nimest NAFTA, kuna sel on kehv kõrvaltähendus.

„Kanadaga alustame peatselt läbirääkimisi. Helistan varsti nende peaministrile,“ lubas Trump.

Üksmeelele jõudmisest anti teada Ovaalkabinetis toimunud pressikonverentsil, milles osales telefoni vahendusel ka Mehhiko president Enrique Peña Nieto. Just viimase tõttu loodetakse kiiresti konsensusele jõuda, kuna Nieto on ametis 1. detsembrini, mil tema kohale asub Andrés Manuel López Obrador.

USA, Kanada ja Mehhiko kirjutasid vabakaubanduslepingule alla 17. detsembril 1992. aastal San Antonios ning see jõustus 1994. aasta 1. jaanuaril. Organisatsiooni loomisel seati eesmärgiks aja jooksul kaotada liikmesriikide vahelised tollimaksud ning mitmesugused kvoodid.