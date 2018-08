Kriisiabikeskustes on spetsiaalsed rape kit'id ehk komplektid, kus on kõik vajalik olemas, et koguda tõendusmaterjali. Enamik seksuaalvägivalla üleelanuid on noored ja teismelised, aga on ka sülelapsi ja eakaid.

Vahel on EMO reistratuuri vastuvõtus naine, kes on üpris tuim, tulija aga endast täiesti väljas. Siis - registratuuri töötajad on saanud väga hea koolituse - saab juhatada ta kõrvalisse ruumi, kus ta saab välja öelda tõe, mis on nii kohutav, et pigem tahaks uinuda ja ärgata, nagu poleks seda olnudki. Vägistamine.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.