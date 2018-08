"Ringvaade" vestles Kanuti kambaga suhtleva noore neiuga, kes on enda sõnul pealt näinud mitmeid kaklusi. Peamiseks tüliõunaks on noortel raha. "Võlad. Narkovõlad, alkoholivõlad ja nii edasi," seletas neiu.

Noored ise ütlesid "Ringvaatele", et nad tulevad sinna ainult muusikat kuulama ja alkoholi tarvitama ning tegelikult ei taha nad kedagi lüüa. Ometi läheb pahatihti tüliks ja videoid veristest kaklustest riputatakse üles sotsiaalmeediasse.

"Mina olen hästi palju selliseid kakluseid näinud. Minu jaoks on see suhteliselt tavaline, sest noored on noored. 21. sajand on päris ära keeranud," rääkis neiu. "Ma tean seda ka, et kui lähed närvi, siis tahad inimest lüüa," ütles ta. "Mõned lähevadki nii närvi, et võivad seda teha."

Põhja prefekt Kristian Jaani nentis, et kõnealused videod ei ole meeldivad. Tema sõnul on noorte vägivallategusid alati olnud ja ei saa öelda, et neid viimasel ajal sagedamini toimuks. Küll aga jäädvustatakse neid rohkem ja videod jõuavad ka avalikkuse ette. "Meie, politseinikud, näeme selliseid videoid igapäevaselt," sõnas ta.

Küsimusele, miks ei käi politsei jõud nendest noortest üle, vastas prefekt järgmiselt: "Politsei jõud käib nendest süüteomenetlustest väga hästi üle. Nende samade karmide tegude puhul, mida me oleme näinud, jõuab politsei kiiresti sündmuskohale, tuvastab korrarikkujad ja võtab inimesed vajadusel vahi alla. Kunagistest murelastest on tänaseks saanud kurjategijad, kes istuvad vangikongis. Kõik see, mis sellele eelneb, ja kõik, mis järgneb pärast karistuse kandmist - siin on terviklahenduste vaates kindlasti puudujääke."