Treileris sai näha imepisikest klippi sellest, kuidas Jon Snow oma õe ning Põhja-Kuninganna Sansa Starkiga ühineb. Kuigi, sarja tulhingelised fännid on näinud kohtumise taga ka salajast sõnumit, kuna Sansa ja Snow kallistus ei tundu olevat niivõrd sõbralik. Seetõttu arvatakse, et nende kahe suhe pannakse viimases hooajas proovile.

Kuid kaheksandat hooaega annab oodata, hiljuti teatati, et “Troonide mängu” viimane hooaeg lükati taas edasi, kuna eriefektide eest vastutav Joe Bauer sõnas meediale, et seriaal ei saa järgmisel aastal Emmydel kandideerida. “Me lükkame hooaja edasi 2019. aasta maisse, niiet oodata on kaheksa-üheksa kuud,” ütles ta.

Kuid kuna seriaalidel peavad enamus episoodideks olema olnud eetris enne 31. maid, kui need Emmydele kandideerida tahavad, võib arvata, et “Troonide mäng” enne seda kuupäeva eetrisse ei jõua…

Kuid, Bauer on kinnitanud, et seriaali viimane episood on eetris enne 2019. aasta lõppemist, seega on fännidel mingisugunegi aimdus, kuna nende lemmikseriaal nendeni jõuab.