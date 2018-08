„Issand, see habemesaaga!“ ohkas „Terevisiooni“ saatejuhi ametisse asunud Owe Petersell (46) eelmisel nädalal pärast „Ringvaadet“, kus ta otse-eetris oli lasknud oma peaaegu rinnuni ulatunud habet pisut piirata. Esmaspäeva hommikul säras mees uut hooaega alustanud „Terevisiooni“ ekraanil aga juba lühikeseks pügatud habemega.

Petersell ei osanud oodatagi, et tema habe nii suure tähelepanu osaliseks saada võiks. „Natukene üllatav, et see teemaks on,“ tunnistas Petersell, et on sellisest tähelepanust pisut väsinud ja ennustas, et seda habet tal varsti ees ei ole. „Kuna see on nii palju teemaks olnud, siis aitab ka praegu. Ja küll ta kunagi kasvab tagasi, kui õige aeg on!“

Owe Petersell (paremal) oli üllatunud, et tema habe nii suurt tähelepanu pälvis. (KAIRIT LEIBOLD)

Meest sõnast, härga sarvest – nii pidaski Petersell sõna ning esmaspäeva hommikul oli ta otse-eetris juba korrektselt lühikeseks pöetud lõuaga.

„Terevisiooni“ produtsendi Rait-Roland Veskemaa sõnul on esimene ja üldine reegel see, et saatejuhil peab olema korrektne välimus. „Ettekirjutusi, kas saatejuht on habemega või ilma, pikkade või lühikeste juustega, me ei tee, kuna saatejuhile peab jääma tema isikupära ning paraku ei ole võimalik kunagi kõigile meeldida, sest ühele meeldib blond, teisele brünett ja kolmandale kiilaspea,“ selgitab Veskemaa.